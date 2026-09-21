«Дамполяд» и «рабокриз»: радио «Судного дня» снова вышло в эфир

Необычные сигналы прозвучали с разницей менее чем в час.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Радио «Судного дня» передало два новых сообщения за вечер
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала два новых голосовых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.
Первое слово — «дамполяд» — прозвучало в эфире в 19:27 по московскому времени. Второе, «рабокриз», зафиксировали в 20:24.
УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени станция передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка».
Иногда привычное звучание прерывается голосовыми сообщениями, цифрами и кодовыми фразами. Официальное назначение радиостанции не раскрывается.
Существует версия, что передаваемые слова и числа могут быть зашифрованными сообщениями для военных структур. Однако подтверждений этому нет.
Ранее 5-tv.ru писал о необычной активности радиостанции УВБ-76 27 августа. За день она передала более 20 зашифрованных сообщений. Среди слов, которые звучали в эфире, были «подголосок», «душегуб», «курочка», «официантка» и «бунтолет».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
77%
Нашли ошибку?