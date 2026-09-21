«Дамполяд» и «рабокриз»: радио «Судного дня» снова вышло в эфир

Радио «Судного дня» передало два новых сообщения за вечер

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала два новых голосовых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Первое слово — «дамполяд» — прозвучало в эфире в 19:27 по московскому времени. Второе, «рабокриз», зафиксировали в 20:24.

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени станция передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка».

Иногда привычное звучание прерывается голосовыми сообщениями, цифрами и кодовыми фразами. Официальное назначение радиостанции не раскрывается.

Существует версия, что передаваемые слова и числа могут быть зашифрованными сообщениями для военных структур. Однако подтверждений этому нет.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной активности радиостанции УВБ-76 27 августа. За день она передала более 20 зашифрованных сообщений. Среди слов, которые звучали в эфире, были «подголосок», «душегуб», «курочка», «официантка» и «бунтолет».

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