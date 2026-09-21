Путин поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе

В России ускорят модернизацию пунктов пропуска на границе. Такое поручение дал Владимир Путин главе Федеральной таможенной службы в ходе рабочей встречи в Кремле. Валерий Пикалев также доложил президенту о новых цифровых технологиях, которые должны упростить оформление грузов и сократить ожидание. Отдельно обсудили систему подтверждения поставок и меры борьбы с серыми схемами при ввозе товаров.

«Хочу отметить, что получаю каждый день доклады практически с автомобильных пунктов пропуска и со стационарных контрольных пунктов от своих коллег, руководителей таможенных органов стран Евразийского экономического союза, и, в общем-то, все подтверждают о том, что да, действительно, задачи мы выполняем, и проблем, препятствий или каких-то дополнительных барьеров для пересечения транспортных средств нашей границы не создаем», — сказал Валерий Пикалев.

«Система QR-кодов работает», — отметил Владимир Путин.

«Так точно», — ответил Валерий Пикалев.

«Никаких проблем, на самом деле, очередей, ничего», — продолжил президент.

«Нет, ни одного случая не было, Владимир Владимирович. После введения СПОТ отмечается положительное влияние принимаемых мер на доходы бюджета, а также рост прямого импорта. И в июне мы стали наблюдать увеличение объемов декларирования товаров из КНР напрямую в Российской Федерации», — доложил глава ФТС.

Валерий Пикалев подчеркнул, что товары теперь чаще ввозят по реальной стоимости, что увеличивает поступления в бюджет.

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