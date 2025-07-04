Из далекой галактики: астроном рассказал о новом межзвездном объекте

A11pl3Z может оказаться остатком планетарной системы.

Вторгшийся в Солнечную систему космический объект, получивший временное обозначение A11pl3Z, является кометой. Об этом aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Данный объект является кометой. Объяснить, где его начальная точка, то есть место, откуда он начал свой путь к Солнечной системе, точно сказать нельзя. Я могу предположить, что он прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как данный рукав содержит множество областей активного звездообразования. Но он также может прибыть извне Млечного пути, то есть может быть межгалактическим объектом, только этот сценарий маловероятен», — заявил эксперт.

Специалист выделил три теории происхождения объекта. По словам Киселева, он мог быть «выброшен» под воздействием гравитационных сил из удаленной звездной системы. Также эксперт отметил, что объект мог образоваться от столкновения двух или более небесных тел в плотнонаселенном звездном скоплении.

В том числе A11pl3Z может быть остатком планетарной системы, разрушенной соседними звездами. По мнению эксперта, если объект имеет состав схожий с телами Солнечной системы, то этот сценарий его происхождения наиболее вероятен. Киселев отметил, что A11pl3Z может быть свободно дрейфующим объектом.

«Такие объекты могут существовать в нашей галактике, которые не связаны с конкретной звездой. Такие объекты могли сформироваться непосредственно из газопылевого облака в межзвездной среде или быть выброшены из систем в прошлом», — объяснил он.

По словам эксперта, для Земли объект не представляет никакой угрозы.

В солнечную систему 1 июля вторгся межзвездный объект. Он получил название 3I/ATLAS, где I указывает на его межзвездное происхождение. Временное обозначение — A11pl3Z. Мимо Земли объект пролетит 19 декабря.

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