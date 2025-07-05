Ангел или демон? Более 40 ролей в кино и любовные драмы умершего от рака звезды «Зачарованных» Макмэхона

Он родился в семье премьер-министра и мечтал стать дальнобойщиком. Судьба распорядилась иначе — на голову австралийскому актеру свалилась мировая известность.

Звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон родился в Австралии. Он начал свою карьеру как модель. Дела шли хорошо, парню удалось получить несколько ролей в популярных австралийских сериалах. Окрыленный успехом, в 1990-х он переехал в США. Там на него и обрушилась известность: роли в «Зачарованных», «Частях тела» и «Фантастической четверке».

На счету Макмэхона более 40 ролей в кино и на телевидении. Он блистал на экранах три десятилетия. Дебютировав в австралийской мыльной опере, Джулиан получил всемирную известность и номинацию на «Золотой глобус».

Он был разноплановым актером с богатым опытом в драматических, фантастических и криминальных жанрах. Впереди могло быть еще множество свершений, однако в возрасте 56 лет Макмэхон скончался. Последние несколько лет своей жизни он боролся с онкологией. Увы, болезнь оказалась сильнее.

Джулиан Макмэхон ушел из жизни 2 июля в городе Клируотер.

«С открытым сердцем я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан МакМэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком», — заявила супруга актера, Келли Макмэхон.

Кадр из сериала «Зачарованные», 1998–2006 г.

Актер был женат трижды. У него осталась 25-летняя дочь Мэдисон, рожденная в союзе Макмэхона с Брук Бернс.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания», — заключила супруга звезды.

О жизненном пути Джулиана — в материале 5-tv.ru.

Мечтал о карьере дальнобойщика

В 2004 году Джулиан Макмэхон стал одним из «50 самых сексуальных мужчин в мире» по версии журнала People. Спустя еще год — попал в перечень «25 самых красивых людей», составленный австралийским изданием WHO.

В начале нулевых можно было по пальцам пересчитать телевизионных звезд, которые смогли бы тягаться с Макмэхоном. Тогда он уже снимался в «Зачарованных» — и этим все сказано.

Жизнь Джулиана — набор удивительных, с трудом сочетающихся между собой факторов. Так, он родился и вырос в семье премьер-министра Австралии сэра Уильяма Макмэхона. Отец будущего актера занимал этот пост недолго — с марта 1971-го по декабрь 1972-го — однако после отставки не перестал быть человеком весьма влиятельным.

Мать Джулиана не уступала супругу. Хотя точно неизвестно, чем она занималась, ее постоянное пребывание в элитных кругах не вызывает сомнений. В семье было трое детей — Джулиан, Мелинда и Дебора. Им никогда не приходилось сталкиваться с нуждой, но похвастаться большим количеством свободного времени они не могли — праздность в семье не приветствовалась.

Кадр из сериала «Зачарованные», 1998–2006 г.

С раннего детства Джулиан мечтал об одном — и это не мировая слава кинозвезды. Забавно, но при столь влиятельных родителях мальчик грезил о карьере дальнобойщика. Конечно, в семье эти смелые устремления никто не поддержал: после окончания элитной школы Макмэхона ждал факультет права в университете Сиднея.

Джулиан был в ужасе. К юриспруденции у него душа не лежала. В силу того, что возможностью выбирать он был обделен, юноша решил попробовать себя в экономике — против этого направления не возражал отец. Вскоре будущий актер понял, что и в этой сфере ему нет места.

Макмэхон жил с мыслью о том, что его будущее — ненавистная работа, в которой он весьма посредственен. Все изменил случай: в одном из австралийских кафе Джулиан встретил владельца рекламной компании.

Горе-экономист сразу привлек внимание маркетолога: при росте 189 сантиметров он весил всего 74 килограмма и был весьма хорош собой. Так Джулиан получил приглашение поучаствовать в показе мод. Все прошло отлично, Макмэхон твердо решил: он будет прокладывать себе дорогу в модельной сфере.

Кадр из сериала «Зачарованные», 1998–2006 г.

Для родителей Джулиана не было особой разницы между работой дальнобойщиком и манекенщиком. Узнав о решении сына, они были в шоке — особенно мать. Она безутешно плакала и обвиняла Джулиана в том, что ее сердце теперь навеки разбито.

Отец же демонстрировал хладнокровие — он был уверен, что Джулиану быстро надоест эта работа. Прогнозы Уильяма были ошибочными: вскоре его сын уже дефилировал по подиумам разных стран и стал лицом джинсовой марки Levi’s.

Наиболее значимое следствие работы моделью в жизни Джулиана — возможность попасть на телевизионные экраны, которой он без раздумий воспользовался. Так получил роль второго плана в проекте «Домой и в путь». Режиссеры остались довольны: Макмэхон пусть и не имел образования, но был очень красив и, кажется, талантлив от природы.

Конечно, главная работа в жизни Джулиана — сериал «Зачарованные». Ни одна из его ролей до или после этого телесериала не могла сравниться с образом Коула Тернера — демона, который охотился за главными героинями, пока не влюбился в одну из них.

Изначально Макмэхон заключал контракт лишь на один сезон. Однако реакция публики не оставила создателям выбора — Джулиан остался еще на пять.

Бурный роман с трагичным концом

На экране персонаж Джулиана состоял в отношениях с Фиби Холливелл, которую сыграла Алисса Милано. Герои отчаянно боролись за любовь на протяжении многих сезонов, их отношения стали пределом мечтаний для сотен тысяч девушек. Конечно, актерам приписывали роман и за пределами экрана.

Дела обстояли иначе. Джулиан действительно имел отношения с сестрой Холливелл — Прю. Ее сыграла Шеннен Доэрти. Их союз стал настоящим шоком для зрителей. Впрочем, он способен удивить и сегодня — с той же страстью, с какой Макмэхон и Милано воплощали на экране любовь, Джулиан и Шеннен демонстрировали друг к другу неприязнь и порой даже ненависть.

Связь актеров не привела ни к чему серьезному. После расставания с Шеннен Джулиан предпринимал несколько попыток построить семью, но они не увенчались успехом. В 1990-х он стал отцом — Брук Бернс родила их общую дочь Мэдисон. Вскоре супруги развелись.

Затем у Джулиана было еще несколько отношений — одни из них с Кайли Миноуг, например. А в 2014 году, после романа длиною в 11 лет, Макмэхон женился на Келли Паньягуа. Они были вместе до конца.

Кадр из сериала «Зачарованные», 1998–2006 г.

«Я еще не закончила жить»

Макмэхон — не единственный актер «Зачарованных», чью жизнь унесла онкология. Бывшая возлюбленная Джулиана, Шеннен Доэрти, тоже умерла от рака. Она боролась с болезнью десять лет.

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила», — признавалась Доэрти журналу People незадолго до смерти.

Смотреть на то, как близких людей медленно забирает болезнь — страшные муки. Макмэхон и Доэрти прожили яркие жизни, конец которых был невероятно сложен. В том числе для их близких и коллег.

«У меня разбито сердце. Джулиан МакМэхон был волшебным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Это присутствие. Он вошел в комнату и осветил ее — не просто харизмой, а добротой. С озорством. С душевным пониманием. Мы провели вместе годы в „Зачарованных“ — годы сцен, историй и столько промежуточных моментов. Джулиан был больше, чем мой муж по телевизору. Он был хорошим другом. Тот, кто подмечает. Тот, кто помнит. Тот, кто делится. Тот, кто говорит правду, даже когда неудобно, но всегда с любовью», — отреагировала на смерть актера его коллега Алисса Милано.