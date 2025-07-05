МВД не будет возбуждать уголовное дело в отношении Смолова

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Утверждается, что никто из людей, участвовавших в драке, не пострадал.

МВД не будет возбуждать уголовное дело в отношении Смолова

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Министерство внутренних дел (МВД) отказало в возбуждении уголовного дела по факту инцидента с футболистом Федором Смоловым. Об этом пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на свой источник.

Инсайдер утверждает, что никто из людей, участвовавших в конфликте со спортсменом, не пострадал.

«Людям, с которыми дрался Смолов, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела за отсутствием состава преступления — никто из них не получил травм или побоев», — отметил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 28 мая в столичном кафе экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов подрался с посетителями заведения. Причина конфликта по-прежнему остается неизвестной. По одной из версий, спортмена могли спровоцировать. Футболист якобы хотел просто поговорить с обидчиками, но потом конфликт перерес в драку.

Сообщалось, что после случившегося у Смолова требовали деньги за то, чтобы видеозапись потасовки не попала в сеть. Футболист не пошел на сделку. Именно после этого видеоролики слили в интернет.

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