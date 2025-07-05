В Москве таксист изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

В Москве таксист изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее 

В Москве таксист изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пострадавшая и злоумышленник познакомились с помощью приложения.

В Москве в правоохранительные органы обратилась 44-летняя уроженка Республики Дагестан с заявлением об изнасиловании. Об этом сообщает информационное агентство Регнум.

По словам источника, в полиции она рассказала, что пережила развод несколько лет назад и не так давно решила наладить личную жизнь. Потерпевшая прошла регистрацию в приложении для знакомств и стала общаться с 46-летним мужчиной, который работал таксистом. После он предложил ей встретиться лично.

Мужчина заехал за пострадавшей на рабочем автомобиле. Женщина села на заднее сидение, предполагая, что они поедут в кафе или в парк на свидание. Однако злоумышленник пересел к ней и попытался приобнять ее. Потерпевшая попыталась прекратить его «ухаживания».

Разгневанный отказом он схватил ее за шею и стащил хиджаб. Затем совершил насильственные действия сексуального характера, снял это на видео и начал угрожать тем, что распространит запись в сети.

Полиция оперативно задержала преступника, который оказался иностранным гражданином. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержали домогавшегося девушек в Москве ученика блогера Алекса Лесли. Пикап-коуч давал своим последователям задания: они должны были хватать женщин за интимные места в центре столицы.

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