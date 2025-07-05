Виктория Лопырева прокомментировала драку экс-супруга Смолова

Бывшая жена футболиста Федора Смолова Виктория Лопырева рассказала о том, что ее экс-супруг не конфликтный человек. Об этом она заявила источнику 5-tv.ru.

«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — подчеркнула Лопырева.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео драки Федора Смолова с посетителями кафе сети «Кофемании». Инцидент произошел больше месяца назад — 28 мая в Москве. Сообщалось, что спортсмен не был инициатором данного конфликта. Его якобы спровоцировали мужчины, сидевшие рядом. О том, что же могло послужить поводом для драки пока неизвестно.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», после потасовки обидчики угрожали Федору Смолову тем, что обнародуют видео драки. За молчание они требовали деньги. Футболист отказался. После этого кадры были слиты в сеть.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД не будет возбуждать уголовное дело в отношении Федора Смолова.