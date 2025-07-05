У семьи главы Минобороны Украины нашли дом с бассейном и картинной галереей в США

Все их бизнесы тоже зарегистрированы там.

Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США в роскошном доме. Особенности жилья — бассейн и картинная галерея, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Бизнесы семьи Умеровых зарегистрированы также во Флориде. Там же находится картинная галерея, где все произведения искусства — собственность главы Минобороны Украины.

Об отъезде в США жены и детей Умерова оборонное ведомство Украины сообщило еще в 2023 году. Однако новость о том, что Флориде проживают отец и брат Рустема, оказалась сюрпризом для общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский льстит Трампу из-за страха потерять помощь со стороны США. Особенно заметно это стало после скандальной встречи мировых лидеров в Белом доме.