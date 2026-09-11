Песков: Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной

Результативность потенциальной встречи лидеров предугадать сложно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Песков заявил об открытости России для переговоров с Украиной
Россия по-прежнему открыта и готова к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог», - сообщил он журналистам.
Также Россия рассчитывает на проведение трехсторонней встречи лидеров, однако ее результативность предсказать очень сложно. Официальный представитель Кремля считает, что причина этому — каждодневное ухудшение ситуации для Киева. Песков заявил, что условия Москвы хорошо известны, равно как и цели специальной военной операции.
В числе прочего Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи в Китае президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Пескова, окончательных договоренностей по этому вопросу нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможной площадке для российско-украинских переговоров, которую назвал помощник главы государства Юрий Ушаков.
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