El Раis: Зеленский льстит Трампу из-за страха потерять помощь со стороны США

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Тенденция наметилась после завершения скандальных переговоров в Белом доме, которые закончились перепалкой.

Зеленский льстит Трампу из-за страха потерять помощь со стороны США

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Глава киевского режима Владимир Зеленский активно льстит американскому президенту Дональду Трампу с тех пор, как прошла их скандальная встреча в Белом доме, завершившаяся перепалкой. Об этом сообщает издание El Раis. Причина подобного поведения лидера Незалежной — страх потерять поддержку Штатов.

«Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — отмечается в статье.

С тех пор как завершилась неудачная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, первый стал благодарить американского лидера чуть ли не в каждом своем публичном выступлении, особенно, когда США поднимают вопрос о приостановке помощи Киеву.

В ходе недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа выяснилось, что США продолжат оказывать помощь киевскому режиму. Об этом писал ранее 5-tv.ru. Лидер Соединенных Штатов рассказал, что провел самый долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого они говорили о многих вещах, в том числе про ситуацию с Ираном и конфликт на Украине. Американский глава сообщил о своей неудовлетворенности происходящим вокруг Украины.

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