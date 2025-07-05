Больше, чем экранный муж: Фиби из «Зачарованных» потрясена смертью коллеги

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Фиби из «Зачарованных» потрясена смертью Джулиана МакМэхона

Алиса Милано скорбит по ушедшему от рака Джулиану МакМэхону

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998-2006 г.

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Алисса Милано вместе с Джулианом МакМэхоном сыграли возлюбленных в американском сериале.

Актриса Алисса Милано, исполнившая роль Фиби в «Зачарованных», выразила соболезнования в связи со смертью своего партнера по сериалу, актера Джулиана МакМэхона, сыгравшего демона Коула Тернера. В личном блоге она поделилась своими чувствами.

«Мое сердце разбито. Джулиан МакМэхон был волшебным: эта улыбка, этот смех, этот талант. Он входил в комнату и освещал ее не просто харизмой, а добротой, озорством, душевным теплом. <…> Джулиан больше, чем мой экранный муж. Он был хорошим другом: тем, кто все помнит, делится, говорит правду, даже неудобную, но делал это всегда с любовью. Мое сердце с Келли, Мэдисон и Илианой — его девочками, его миром. Он их обожал», — написала Милано.

МакМэхон скончался 2 июля на 57-м году жизни. Последние годы актер боролся с онкологическим заболеванием.

Соболезнования также выразили и другие коллеги по сериалу. Холли Мари Комбс, сыгравшая Пайпер, назвала его «единственным в своем роде» и напомнила, что годом ранее от рака умерла актриса Шэннон Доэрти, исполнившая роль Прю.

Актриса Роуз Макгоуэн, сыгравшая персонажа Пейдж, написала: «Семья „Зачарованных“ любит тебя», а Брайан Краузе, известный по роли хранителя Лео, отметил, что Джулиан был «добрым, смешным и дьявольски обаятельным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прожил свою жизнь Джулиан МакМэхон.

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