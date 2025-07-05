В Москве загорелся торговый центр «Солнечный ветер»
Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться порядка 100 человек.
Фото: МЧС России
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В Москве вспыхнул пожар в административном здании на улице Маршала Катукова. Как сообщили в МЧС по городу, с кровли двухэтажного этажного здания валит белый дым.
Как отмечает портал MSK1.RU, речь идет о торговом центре «Солнечный ветер». Также очевидцы делятся в соцсети кадрами с места происшествия.
По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться порядка 100 человек. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
«Огнеборцы установили подъемные механизмы для ликвидации очагов. Проводятся работы по тушению», — уточнили в МЧС.
Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на автозаправке в Риме прогремел сильный взрыв.
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