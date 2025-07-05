Марго Овсянникова начала ходить по клубам с 10 лет: «Тусила с самого детства»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 37 0

Родители отпускали Марго Овсянникову на дискотеки с десяти лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица рассказала, что уже в столь юном возрасте умела общаться со взрослыми людьми.

Родители начали отпускать певицу Марго Овсянникову на дискотеки с десяти лет. Об этом, а также о других интересных фактах из своего детства она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 2».

«У нас было разрешено в нашем поселке, в Макеевке, ходить на дискотеку. Вы представляете, там были взрослые парни и девушки! И меня отпускали уже в десять лет! Так что я тусила с самого детства!» — вспоминала певица.

Овсянникова утверждает, что уже в столь юном возрасте она могла общаться абсолютно со всеми присутствующими в клубе.

Не обошлось и без любовной драмы: артистка призналась, что была в те годы влюблена в мальчика, который нравился подруге ее сестры.

«Мне всегда нравились мужчины постарше», — добавила она.

Однако артистка уточнила: на симпатии тогда все и заканчивалось. Встречаться с мальчиками «по-настоящему» она впервые начала с 14 лет.

Овсянникова призналась, что раньше у нее просто не было на это время –маленькой Марго мешал плотный график.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Овсянникова рассказала о планах выхода на международную арену. Коллеги, по словам звезды, ее не принимают.

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