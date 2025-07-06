Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

В Нижегородском районе столицы начали строить новую школу. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В нее смогут ходить 825 ребят 1–11 классов. В здании на Рязанском проспекте (владение 2) оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы c высокотехнологичным оборудованием для изучения естествознания и инженерного направления, специализированные учебные кабинеты с зонами для соревнований по робототехнике, схемотехнике, микроэлектронике, прототипированию и моделированию», — отметил Мэр Москвы.

Помимо этого, в школе будет два спортивных и два актовых зала, а также пространства для практических занятий по биологии и изобразительному искусству.

Около школы обустроят зоны для активного и тихого отдыха. Там же будет стадион, спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.

Во дворе разобьют газоны и цветники. Здесь же появится плодово-ягодный питомник и участок, на котором будут выращивать полевые и овощные культуры.