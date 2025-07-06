Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

В здании оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательские и специализированные учебные кабинеты.

Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Нижегородском районе столицы начали строить новую школу. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В нее смогут ходить 825 ребят 1–11 классов. В здании на Рязанском проспекте (владение 2) оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы c высокотехнологичным оборудованием для изучения естествознания и инженерного направления, специализированные учебные кабинеты с зонами для соревнований по робототехнике, схемотехнике, микроэлектронике, прототипированию и моделированию», — отметил Мэр Москвы.

Помимо этого, в школе будет два спортивных и два актовых зала, а также пространства для практических занятий по биологии и изобразительному искусству.

Около школы обустроят зоны для активного и тихого отдыха. Там же будет стадион, спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.

Во дворе разобьют газоны и цветники. Здесь же появится плодово-ягодный питомник и участок, на котором будут выращивать полевые и овощные культуры.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
«Новая глава»: экс-солистка Serebro Дарья Шашина станет мамой во второй раз
15:29
«Все для Победы!»: Путин посетил посвященную работе Народного фронта выставку
15:10
Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе
14:48
«Добрые и своеобразные»: Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США
14:23
В Дагестане арестовали подростка по делу о покушении на совершение теракта
14:10
«Агрессивное давление»: что известно о конфликте России и Азербайджана

Сейчас читают

«Вы ее получите!» — Илон Маск заявил о формировании новой партии в США
«Абсолютно неприемлемы!» — жена Федора Смолова высказалась о драке супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025