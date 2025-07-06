Путин подписал гитару для директора школы из Волгограда

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 65 0

Президент приехал на форум Народного фронта «Все для победы!».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин подписал гитару для директора школы из Волгограда — мужчина в данный момент находится в зоне действия СВО. Это произошло в Москве в национальном центре «Россия», куда президент приехал для участия в форуме Народного Фронта «Все для победы!». Кадры публикует 5-tv.ru.

«У нас есть директор школы из Волгограда, сейчас он служит во взводе БПЛА. Единственная отрада бойца — это игра на гитаре», — пояснили президенту.

Ранее стало известно, что глава государства приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, где в рамках визита он вручит премии за оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО), их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Здесь же он посетил выставку «Все для Победы!». Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

На одной из стен экспозиции увековечены фамилии людей, которые помогали одноименному благотворительному фонду. За три года россияне пожертвовали на нужды героев страны более 24 миллиардов рублей.

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