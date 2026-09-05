Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание получили Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово.

В указе отмечается, что решение принято за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил мэру Москвы звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан 5 сентября — в день рождения города. В документе отмечается, что награда присуждена Сергею Собянину за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Он занимает должность мэра столицы с 2010 года.

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