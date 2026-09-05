Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Звание присвоено за вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне и трудовой героизм.

Путин присвоил звание Город трудовой доблести 12 городам

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание получили Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово.

В указе отмечается, что решение принято за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил мэру Москвы звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан 5 сентября — в день рождения города. В документе отмечается, что награда присуждена Сергею Собянину за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Он занимает должность мэра столицы с 2010 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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