Путин рассказал об отправке автомобилей госведомств в зону СВО

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 41 0

Президент России также заявил о планах привлечь медиков к работе в прифронтовых госпиталях.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобили, ранее выведенные из эксплуатации российскими государственными структурами, были направлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта «Все для победы!».

«Эта была просьба командующих напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, подойдут», — отметил глава государства.

Кроме того, президент сообщил о планах обсудить с Минобороны и кабмином возможность краткосрочного привлечения гражданских врачей для работы в госпиталях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о посещении Владимиром Путиным выставки, посвященной работе Народного фронта. На мероприятии подвели итоги деятельности организации, которая длится уже около трех лет.

Российский лидер также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителях приграничных и новых районов.

Кроме того, президент рассказал, что россияне собрали более 54 миллиардов рублей на помощь участникам СВО.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове генерал-майора Гудкова
18:38
На Украине сотрудника ТЦК побили во время проверки документов
18:19
Путин рассказал об отправке автомобилей госведомств в зону СВО
18:00
Путин: россияне собрали более 54 млрд рублей на помощь участникам СВО
17:41
«С благими намерениями»: Смолов извинился за драку в кофейне
17:23
Путин подчеркнул успех отечественных беспилотников

Сейчас читают

«Вы ее получите!» — Илон Маск заявил о формировании новой партии в США
«Федя подвергался вымогательству»: Мамаев вступился за подравшегося Смолова
«Побуянил, извинился — все хорошо»: участник конфликта со Смоловым рассказал о произошедшем
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025