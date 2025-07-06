Россия готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

В Бразилии начался XVII саммита БРИКС.
Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia
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Российская Федерация готова содействовать в урегулировании конфликта между Израилем, Ираном и США. Об этом сообщает МИД РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, которая завершилась на полях XVII саммита БРИКС в Бразилии.
«С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных… военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ», — подчеркнули в МИД РФ.
Россия настаивает на разрешении кризиса «исключительно политико-дипломатическими средствами».
В ночь на 13 июня израильская сторона начала массированные атаки по военным и ядерным объектам Израиля. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. Вечером того же дня Иран ответил боевым ударом по противнику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран откроет воздушное пространство и возобновит работу большей части аэропортов.
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