БРИКС планирует учредить космический совет

Страны-участники БРИКС подтвердили готовность сформировать Космический совет, чтобы активно взаимодействовать в космической сфере. Намерения были отмечены в итоговой декларации саммита объединения, который стартовал в Бразилии.

Страны БРИКС отметили важность сотрудничества для использования космического пространства в мирных целях.

При этом государства признали, что обмен данными и практическим опытом по космическому направлению крайне важны. В связи с чем участвующие в саммите положительно отнеслись к инициативе внедрить общий информационный бюллетень — с его помощью будет осуществляться обмен информацией и продвижение различного рода предложений.

Представители государств БРИКС уточнили, что они против гонки вооружений, а также размещения оружия и применения силы в космическом пространстве. Было предложено утвердить эти нормы в соответствующем документе.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал об основных целях российской космонавтики.