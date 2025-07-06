БРИКС планирует учредить космический совет
Государства признали важность сотрудничества в мирных целях.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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Страны-участники БРИКС подтвердили готовность сформировать Космический совет, чтобы активно взаимодействовать в космической сфере. Намерения были отмечены в итоговой декларации саммита объединения, который стартовал в Бразилии.
Страны БРИКС отметили важность сотрудничества для использования космического пространства в мирных целях.
При этом государства признали, что обмен данными и практическим опытом по космическому направлению крайне важны. В связи с чем участвующие в саммите положительно отнеслись к инициативе внедрить общий информационный бюллетень — с его помощью будет осуществляться обмен информацией и продвижение различного рода предложений.
Представители государств БРИКС уточнили, что они против гонки вооружений, а также размещения оружия и применения силы в космическом пространстве. Было предложено утвердить эти нормы в соответствующем документе.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал об основных целях российской космонавтики.
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