Ракета была выпущена с территории сектора Газа в сторону Израиля

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Она упала в районе населенного пункта Нирим.

Выпущенная из сектора Газа ракета упала в районе населенного пункта Нирим

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала в районе населенного пункта Нирим на юге Израиля. О происшествии стало известно из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ.

«Был зафиксирован перелет запущенной из южной части сектора Газа ракеты на территорию Израиля. Она упала в районе Нирима», — отметили в заявлении.

Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной со стороны Йемена ракеты. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

В пресс-службе йеменского движения «Ансар Аллах» объявили, что Вооруженные силы (ВС) хуситов ударили по территориям гиперзвуковой ракетой. По информации источника, атака была совершена на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Помимо этого беспилотники были запущены по трем израильским городам — Яффа, Ашкелон и Умм-эр-Рашраш — беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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