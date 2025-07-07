«Слетает с катушек»: Трамп высказался о поведении Илона Маска

Американский лидер отметил, что ему грустно от переменах в отношении предпринимателя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нелегко от того, как бизнесмен Илон Маск «слетает с катушек» и «становится ходячей катастрофой». Об этом он написал в соцсети.

К тому же, по словам американского лидера, до этого были прецеденты с желанием, как у миллиардера, создать новую политическую партию, но они оказывались неудачными.

«Мне грустно видеть, как за последние пять недель Илон Маск окончательно слетает с катушек и становится настоящей ходячей катастрофой. Еще и третью политическую партию хочет создать, несмотря на то, что такие попытки никогда не имели успеха в США», — отметил лидер Соединенных Штатов.

Трамп уточнил, что система государства не предназначена для третьих партий. Единственное, что могут сделать такие объединения, по мнению Трампа, так это создать беспорядок и посеять в стране хаос.

Он добавил, что разговаривал с Маском об отмене в США мандата на электромобили. Предприниматель, дополнил Трамп, знал об этих планах и «не имел с ними никаких проблем».

Ранее, 5-tv.ru писал, Трамп назвал нелепыми планы американского миллиардера Илона Маска по созданию в Соединенных Штатах третьей политической партии под названием «Америка».