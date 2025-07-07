США могут ввести новые пошлины для поддерживающих БРИКС стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него в планах введение дополнительных пошлин в размере 10% для тех государств, которые поддерживают политику участников БРИКС. Об этом он написал в соцсети.

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительными пошлинами в размере 10%. Исключений из этого правила не будет», — отметил глава Соединенных Штатов.

До этого, 4 июля, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что главы стран БРИКС намерены включить в текст итогового документа осуждение односторонних принудительных экономических мер. Уточнялось, что речь, по всей видимости, шла о пошлинах, которые ввел Трамп, однако в проекте заявления, подготовленного для встречи в Бразилии, не упоминалось конкретных стран.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США пригрозили торговым партнерам России пошлинами в 500%. Такая инициатива может распространиться на государства, которые не оказывают поддержку Украине. Законопроект направят в первую очередь против импортирующих российскую нефть стран.