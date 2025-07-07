Враг хорошего отдыха: в чем фатальный вред использования гаджетов перед сном

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 46 0

Врач-сомнолог Лебедева: тело бодрствует из-за голубого света от гаджета

Почему смартфон мешает спать

Фото: 5-tv.ru

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Цифровой детокс может существенно снизить уровень стресса и повысить продуктивность.

Свет, исходящий от экранов смартфонов, способен нарушать естественную выработку мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Об этом рассказала Газете.ру эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента и врач-сомнолог Дарья Лебедева.

По ее словам, яркий голубой свет воспринимается мозгом как сигнал к активности, поэтому даже при усталости организм продолжает находиться в «дневном» режиме. Это становится причиной трудностей с засыпанием.

Если привычка пользоваться смартфоном перед сном сохраняется длительное время, внутренние биоритмы сбиваются. В результате человек ложится позже обычного, а утром чувствует усталость и разбитость.

По словам Дарьи, регулярное нарушение циркадных ритмов повышает риск хронического недосыпа, что со временем может негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, увеличивать вероятность развития диабета и оказывать влияние на психическое здоровье.

Кроме воздействия на гормональный фон, смартфоны стимулируют нервную систему. Листая социальные сети, читая новости или переписываясь, человек сталкивается с повышением уровня кортизола — основного гормона стресса. Из-за этого мозг остается в состоянии напряжения, и заснуть становится еще сложнее.

Специалист подчеркивает, что полностью отказаться от технологий удается немногим, однако можно снизить их отрицательное влияние на сон. Врач советует за один-два часа до сна отложить гаджеты, заменив экран бумажной книгой — чтение помогает расслабиться и плавно перейти к отдыху. Также рекомендуется заряжать телефон в другой комнате, чтобы не возникало соблазна проверять сообщения перед тем, как лечь спать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал какой матрас выбирать для качественного сна.

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