Спина не болит и муж не беспокоит: на каком матрасе получится выспаться

Матрас-антихрап — такую новинку представили изобретатели из США. Устройство оценивает вес, рост и другие параметры человека, а потом подбирает оптимальный наклон головы во время сна и таким образом устраняет причину храпа.

И это не единственный плюс умного матраса, он может подогреть или охладить разные половины кровати, разбудить вместо будильника и даже следить за сердечным ритмом спящего человека. Управлять матрасом можно со смартфона: скачать приложение и оформить подписку. Вот только доступ ко всем фишкам устройства обойдется в 400 000 рублей, за эти деньги можно купить целых 20 обычных матрасов.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, какие матрасы стоит приобретать в магазине для личного пользования.

Виды и отличия матрасов

Как выбрать качественный и удобный матрас, знает невролог Надежда Шацкая.

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«Не кажется ли вам, что слишком много внимания уделяется матрасам, и все это лишь маркетинг? Огромное количество россиян ежедневно спят на обычных диванах», — задает вопрос ведущий.

«Если человек выспался, то утром он себя чувствует хорошо и продуктивен в работе. Не важно — на диване, на матрасе, на полу, главное, чтобы он высыпался. Если человек понимает, что он не высыпается даже на матрасе, то это повод его заменить. Также и с остальными: не высыпается на диване — повод подумать о кровати с матрасом, высыпается на полу — значит, у него все отлично», — отвечает эксперт.

Матрасы бывают анатомическими и ортопедическими. Первые — повторяют изгибы тела и подходят тем, у кого нет проблем со спиной. Ортопедические матрасы, наоборот, дают дополнительную поддержку в случаях, когда у человека есть какие-то заболевания, проблемы или какие-либо изменения позвоночника.

Но ортопедические матрасы тоже бывают разной жесткости и с разным наполнителем.

Ортопедический или анатомический матрас

«Самая полезная программа» решила сравнить две модели и разобраться, какая из них сможет обеспечить крепкий и здоровый сон. Первый образец с независимым пружинным блоком за 25 тысяч рублей, а второй с наполнителем из плотного полиуретана за 19.

Первое отличие видно невооруженным глазом: образец с пружинным блоком мягче.

«Эти матрасы обычно средней жесткости, то есть они не совсем жесткие. Они больше для относительно здоровых людей», — говорит невролог.

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Но при этом такой матрас хорошо поддерживает тело во время сна. Руки и ноги остаются на уровне позвоночника, а такое положение снимает нагрузку с мышц и помогает выспаться.

«Второй матрас у нас достаточно жесткий. Он подойдет людям более молодого возраста, когда идет фаза роста или человеку для чего-то надо зафиксировать себя, то есть он не будет проминаться. Возможно, здесь комфортнее спать человеку на спине, когда мы минимизируем изгибы», — рассказывает она.

Спать на таком матрасе будет полезно тем, кто весь день работает на ногах. За день позвоночник устает, а твердая поверхность как раз позволяет ему расслабиться. Кроме того, твердые матрасы рекомендуют людям с межпозвоночными грыжами. Но если определенных медицинских показаний нет, главное, чтобы на кровати было удобно. Поэтому невролог советует не стесняться и испытывать матрас прямо в магазине.

«Надо следить за тем, как вы спите. Если вы спите на животе, то не надо испытывать его на боку или на спине. Надо лечь на живот и убрать все подушки», — объясняет Надежда Шацкая.

Полежать на нем стоит две-три минуты или даже пять.

«Озадачьтесь полежать на нем, а не просто прилечь. Тогда будет сразу понятно — комфортно или нет», — рекомендует она.

Влияет ли вес на деформацию матраса

Но как сильно матрасы со временем промнутся под весом тела? Чтобы это проверить, сначала измеряют высоту изделий, а потом ставят на них 25-килограммовый блок.

Матрас из плотного полиуретана почти не прогнулся, а вот пружинный просел аж на четыре сантиметра. Груз убирают и смотрят, останется ли на изделии вмятина.

«Первый матрас у нас быстро восстановил форму, второй ее не изменил», — уверяет профессионал.

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Но называть победителя пока рано, нужно проверить еще одну важную характеристику. Производители обещают, что образцы сделаны по технологии разделения зон.

Очень частая проблема — муж, который переворачивается во сне, не позволяет жене спокойно уснуть. Данные матрасы позволяют обоим супругам спать и не чувствовать колебаний матраса. Проверить это свойство матрасов на маленьких образцах поможет простой эксперимент.

«В одной зоне этого матраса можно поставить стакан с синей подкрашенной жидкостью, а в другой слегка нажать на матрас и, по идее, вода должна остаться не пролитой», — заявляет эксперт.

Если стакан опрокинется, то заявленная технология — просто маркетинговый ход.

На этот раз оба образца прошли проверку. Но жесткий матрас из полиуретана меньше передавал колебания, за это ему дополнительный плюс.

«Давайте честно признаемся, все любят и есть, и пить чай в постели. Конечно же, чашку с чаем можно опрокинуть. Что произойдет с ортопедическим матрасом, если жидкость попадет на его поверхность?» — начинает новый эксперимент Шацкая.

Испытатели старались лить воду в зоне специального окошка, чтобы увидеть, как быстро жидкость проникнет внутрь. Но чехлы у матрасов оказались из очень плотного материала. Матрасы впитали всю воду, и тем самым сберегли наполнитель.

Убийца или спаситель — реакция матраса на огонь

Во время последнего испытания эксперты узнали, насколько безопасны матрасы.

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Чтобы проверить, какие последствия будут после того, как матрас загорится, использовали простое и портативное устройство. Этот датчик показывает концентрацию углекислого газа. Чем она выше, тем быстрее человек потеряет сознание во время пожара, а значит, не сможет выбраться из горящего дома.

Внутри первого образца есть прокладка из кокосовых волокон, она прогорела за считанные секунды, и огонь моментально дошел до пружин. Прибор показывает пять тысяч ppm. Это крайне опасная концентрация углекислого газа, у человека может начаться удушье и спутанность сознания.

Наполнитель второго матраса горит медленнее, а уровень углекислого газа в воздухе заметно меньше.

В этом испытании побеждает второй образец, но в остальных экспериментах оба изделия показали себя неплохо. Главное — подбирать ортопедический матрас под особенности организма. Для профилактики болезней спины подойдет модель с независимым пружинным блоком, а, если нужна максимальная поддержка позвоночника, то лучше купить образец из плотного полиуретана.