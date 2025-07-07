Опубликованы кадры с места смерти экс-министра транспорта Старовойта

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 2 159 0

Тело чиновника, как сообщили в СК, было обнаружено в автомобиле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места, где экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой. Тело бывшего главы Минтранса было найдено с огнестрельным ранением в машине в Одинцово.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, основная версия о его смерти — это самоубийство.

На эксклюзивных кадрах — парковка в Одинцовском городском округе. По данным следствия, тело экс-министра нашли в автомобиле Tesla. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники СК.

Источник 5-tv.ru также сообщил, что на Старовойта давал показания экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. В апреле его задержали по подозрению в хищении при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Роман Старовойт возглавил Минтранс РФ в мае прошлого года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. В 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 2018 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.

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Опубликованы кадры с места смерти экс-министра транспорта Старовойта

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