«Он не в больнице»: стало известно о состоянии Игоря Верника после ДТП

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Вадим Верник заявил, что Игорь Верник после ДТП чувствует себя хорошо

Игорь Верник чувствует себя хорошо после ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Спектакль с народным артистом РФ перенесли на осень.

Народный артист РФ Игорь Верник не пострадал в результате ДТП и не нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил ТАСС его брат, телеведущий Вадим Верник.

«С моим братом все в порядке. Я его не видел два дня, но только что говорил с ним. Все нормально, он не находится в больнице», — прокомментировал Вадим Верник.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад. В связи с этим был отменен спектакль с участием артиста.

Театральное агентство «Арт-партнер XXI» объявило о переносе спектакля «Торговцы резиной» с 7 июля на 13 октября. Также изменено место показа — постановку представят в Театре Терезы Дуровой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему певец Сосо Павлиашвили исчез из поля зрения публики. Артист редко появляется на светских мероприятиях и почти не участвует в телешоу. По его собственным словам, он предпочитает лишь встречи в кругу близких и друзей, избегая публичных раутов и ток-шоу. Возможно, именно по этой причине поклонники давно не видели своего кумира.

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