Более тысячи участников из 60 стран: как в Екатеринбурге проходит выставка «Иннопром»

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В Екатеринбурге показали транспорт нового поколения

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru

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Посетителям показали самый длинный трамвай в России.

В Екатеринбурге показали транспорт нового поколения. В городе сейчас проходит выставка «Иннопром-2025». Одна из главных премьер — самый длинный в России трамвай из пяти секций. Внутри могут разместиться до 400 пассажиров.

Есть на выставке и универсальная система автоматического вождения. Она крепится на крышу и может превратить в беспилотник даже старый автомобиль.

А еще в Екатеринбурге презентовали прошедший испытания в Арктике электромобиль «Атом». За десять дней при экстремально низких температурах его батарея потеряла около 10% заряда.

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