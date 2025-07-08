«Это очень трогательно»: как День семьи, любви и верности отмечают за рубежом

В Марокко праздник организовали на борту легендарного учебного парусника «Крузенштерн».

День семьи, любви и верности отмечают сегодня наши соотечественники в разных странах. В Марокко награды получили супруги, которые прожили в браке больше двадцати лет. На церемонию многие пришли с детьми. Праздник организовали в порту Касабланки — на борту легендарного российского парусника «Крузенштерн».

«Очень жалко, что нет парусов, но это очень трогательно. Мы сами из Петербурга, у нас „Алые паруса“, это наш праздник, не этот парусник. Эмоции переполняют», — рассказала туристка из России.

В Китае праздник отметили в Российском культурном центре. Медали вручили супругам, прожившим в браке четверть века. Семьи чествовали и на Кипре. Сразу четыре супружеские пары получили награды «За любовь и верность».