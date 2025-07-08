Важный период: какие факторы повышают риск развития диабета у беременных

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Акушер Каплина: возраст после 35 повышает риск развития диабета у беременных

Названы пять фактов, которые повышают риск диабета у беременных

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Начиная с 20-й недели выработка гормонов значительно возрастает.

После 35 лет риск развития диабета во время беременности повышается. Об этом Газета.ру рассказала гинеколог-эндокринолог, акушер Ольга Каплина.

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — одно из наиболее частых осложнений во время беременности. Врач отметила, что это заболевание встречается примерно в 10-20% случаев. В отличие от диабета первого и второго типа, ГСД, как правило, появляется после родов. Его развитие чаще всего связано с физиологическими изменениями, которые происходит в организме беременной женщины.

«Гестационный диабет может развиться у любой беременной женщины, но вероятность его появления значительно выше при наличии определенных факторов», — сказала Ольга Каплина.

Так, например, если у женщины есть инсулинорезистентность, то есть ее клетки менее чувствительны к инсулину, это может привести к нарушению углеродного обмена. 

Акушер добавила, что если у близких родственников беременной был диабет, то она также находится в группе риска.

«Избыточный вес до беременности или его быстрый набор дают дополнительную нагрузку на обмен веществ, что повышает риски ГСД», — добавила врач.

Кроме того, риск развития ГСД у беременной женщины после 35 повышается если она, например, ведет малоподвижный образ жизни или у нее имеется поликистоз яичников. Врач отметила, что чтобы контролировать состояние беременной с ГСД, существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы. Главное — следить за своим уровнем сахара в крови.

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