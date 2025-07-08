Обратная реакция: помогает ли кофе от сонливости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Врач Петров: частое употребление кофе может вызывать сонливость

Где бодрящий эффект? Эксперт рассказал, почему кофе вызывает сонливость

Фото: 5-tv.ru

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Для многих из нас данный напиток — это фиксированный ритуал, который решит любую проблему.

Если часто употреблять кофе, то он может вызвать сонливость. Об этом Газете.ру рассказал нарколог, врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

Основная задача кофеина — блокировка аденозиновых рецепторов, в результате чего не наступает усталость, организм продолжает работать. Однако, если человек активно употребляет бодрящий напиток, то результат будет совершенно противоположным. По словам эксперта, чрезмерное употребление кофе вызывает усталость.

«При хроническом употреблении кофеина аденозин не может прикрепляться к своим рецепторам. В ответ на это в мозге синтезируются новые аденозиновые рецепторы. В итоге человек начинает чувствовать сонливость, утомление, хотя продолжает пить кофе в относительно больших количествах», — пояснил врач.

Именно из-за такого парадоксального действия Петров рекомендует любителям кофе не злоупотреблять этим напитком.

По словам Петрова, было установлено, что у водителей большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 километров от начала пути. Причина — люди пьют кофе и ждут бодрости, а организм играет с ними злую шутку и запускает обратную реакцию — сонливость.

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