МИЦ «Известия» и Asian News International заключили соглашение о сотрудничестве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Теперь коллеги из Индии смогут детально освящать внутреннюю и внешнюю политику России.

МИЦ «Известия» и Asian News International подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Мультимедийный информационный центр «Известия» и ведущее информационное агентство Индии Asian News International (ANI) стали стратегическими партнерами.

Стороны подписали соглашение, которое предусматривает обмен контентом, совместные проекты и расширение информационного присутствия медиахолдингов в России и Индии. Документ открыл возможности для освещения ключевых событий в политической, экономической и культурной сферах двух государств.

«Сотрудничество с крупнейшим информационным агентством Индии — для нас важный и ответственный шаг в развитии и укреплении международных медиасвязей. Индия — ключевой стратегический партнер России, и это соглашение позволит совместно освещать главные события и инициативы наших стран, в том числе в рамках БРИКС. Благодаря прочному партнерству мы сможем эффективнее делиться информацией и продвигать наши проекты на международной арене. Уверен, что наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Ключевая цель партнерства — укрепление дружественных отношений между государствами и развитие сотрудничества в сфере средств массовой информации. Один из способов ее достижения — обмен медиа-контентом и оперативными информационными материалами о событиях внутренней и международной жизни стран.

Благодаря соглашению стороны получат возможность эффективнее реализовывать задачи и расширять аудиторию на национальном и международном уровнях. Эксклюзивный контент от МИЦ «Известия» — возможность для индийских коллег детально освящать внутреннюю и внешнюю политику России. Читатели ANI будут обеспечены проверенной информацией из первоисточника.

«Мы рады объединить усилия с Мультимедийным информационным центром „Известия“ — одним из самых известных российских медиаконгломератов. Обмен новостным контентом позволит нам предоставлять нашей аудитории более обширную и разностороннюю информацию о региональных и мировых событиях. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать сбалансированной журналистике, большей прозрачности и прочным связям между людьми», — рассказал исполнительный продюсер Asian News International (ANI) Рави Ханделвал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что НИЦ «Курчатовский институт» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве.

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