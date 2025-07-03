НИЦ «Курчатовский институт» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» и компания «Ростелеком» подписали договор о сотрудничестве. Соглашение было заключено на полях научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

В церемонии приняли участие главы НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По итогам подписания руководитель «Ростелекома» отметил, что Россия с 2022 года прошла длинный путь к технологической независимости. Комплектующие, которые используются в процессах, в большинстве случаев производятся на территории страны.

«Мы вместе с нашими партнерами прошли огромный путь. И сегодня это решение, это очень сложный аппаратно-программный комплекс, 98%, за исключением некоторых комплектующих, это российское железо, российский прикладной софт. В технологическом суверенитете мы можем себя чувствовать вполне уверенно. И тяжелейший путь, который мы все прошли за три года и проходим сейчас, абсолютно правильный», — поделился Осеевский.

Ковальчук присоединился к словам главы «Ростелекома» и добавил, что НИЦ «Курчатовский институт» работает на обеспечение безопасности страны.

«Генетическая информация сегодня, она, по сути, становится одной из наиболее важных. Это наша уязвимость или, наоборот, наша надежность», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковальчук высказался о беспилотных системах различных типов. По его мнению, в современном мире они играют все более важную роль.