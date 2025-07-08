«Связь контента и демографии очевидна»: IT-комитет Госдумы провел рабочую встречу

Тема заседания — «Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность».

В Государственной думе состоялась встреча комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Тема заседания — «Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность», оно приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

В формировании информационного пространства просемейный контент является важнейшим направлением. Он ориентирован на защиту традиционных ценностей и интересов подрастающего поколения.

Продвигать позитивный семейный образ — задача, возложенная на медиа, киноиндустрию, цифровые платформы и социальные сети. Контент должен воспитывать молодежь и гарантировать информационную безопасность детей.

«Нас везде окружает информация, повсюду. Телевидение, реклама, социальные сети, блоги. Каждый из этих каналов информации оказывает воздействие и влияние на формирование ценностей, на мировоззрение, на поведение и взрослого поколения, и подрастающего поколения. Поэтому связь контента и демографии очевидна: и ценности формируют реальность. Контент, который сегодня наши дети потребляют — а там много, конечно, ужаса всякого — безусловно, это формирует их установки на то, какие семьи они создадут завтра», — объяснила депутат Госдумы Марина Ким.

В расширенном заседании приняли участие медийные лица. В их числе председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский, депутат Госдумы Марина Ким, исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина», председатель киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что комитет ГД единогласно поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса.