Глава МЧС РФ Куренков встретился с азербайджанским коллегой

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Куренков провел переговоры с главой МЧС Азербайджана

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Российский министр выразил признательность Азербаджану за организацию эвакуации граждан РФ из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта.

Новые вызовы и угрозы требуют не только совершенствования навыков, техники, но и слаженной работы от всех чрезвычайных ведомств. Об этом заявил глава МЧС России в Баку.

Здесь Александр Куренков возглавил заседание Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны, куда входят более 60 стран. В ходе визита он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой.

В частности, отметил помощь Баку в эвакуации россиян из Ирана во время недавнего конфликта с Израилем. Обсудили министры и развитие двустороннего партнерства.

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Глава МЧС РФ Куренков встретился с азербайджанским коллегой

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