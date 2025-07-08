Естественная сушка: к чему может привести сон с мокрой головой

Пострадать может и кожа, и волос.

Сон с мокрой головой может способствовать появлению бактерий и грибков. Об этом изданию aif.ru рассказала Татьяна Егорова — врач-дерматолог, трихолог, косметолог.

По словам специалиста, если у человека есть проблемы с кожей головы, то сон с мокрыми волосами лишь усугубит ситуацию. Влажная среда является благоприятной для размножения бактерий или грибов. Однако это происходит только когда нарушен кожный покров головы или иммунная система не справляется. Симптомом подобного может быть, например, перхоть.

Гнойное воспаление волосяного фолликула тоже может возникнуть из-за сна с мокрой шевелюрой. Но и тут должны быть предпосылки: себорейный дерматит или наличие активного стафилококкового носительства. В остальных случаях опасаться какого-либо вреда для здоровья не стоит, отметила дерматолог.

Высыхание волос естественным способом считается благоприятным и менее травматичным. Однако длинная шевелюра во сне может путаться и завязываться в узлы, которые придется долго расчесывать, стараясь не повредить волосам и не вырвать их. К тому же они могут зафиксироваться не в очень эстетически красивом виде, что отнимает время на укладку, предупредила Егорова.

Еще не стоит спать с мокрой головой, если в помещении прохладно, недалеко от вас работает кондиционер или вентилятор. Из-за этого можно переохладиться и заболеть, напоминает врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты укрепляют ногти и волосы.