Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге

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Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге

Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Точное место и время пока не известны.

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Точное время и место похорон пока не известны.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело бывшего главы Минтранса было обнаружено 7 июля в подмосковном Одинцово. Труп лежал неподалеку от стоянки, где был припаркован автомобиль Tesla, принадлежавший Старовойту.

Основная версия следствия о случившемся — самоубийство.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

С 14 мая прошлого года по 7 июля 2025-го работал Министром транспорта РФ.

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