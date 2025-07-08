«Там очень ждали»: Сергей Безруков об отмене гастролей в Азербайджане

Билеты на спектакль «Хулиган. Исповедь» остаются в продаже, однако мероприятие с большой долей вероятности не состоится.

Народный артист России и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков глубоко расстроен массовой отменой концертов российских артистов в Азербайджане. Об этом он рассказал «Известиям».

«В рамках празднования юбилея Есенина планировалось провести в этом году в Баку спектакль „Хулиган. Исповедь“, с целью поддержать музей Есенина в Мардакянах, и музей на улице Льва Толстого, очень жаль, что спектакль не состоится, его там очень ждали», — сказал Безруков.

Он добавил, что билеты на спектакль остаются в продаже. Их цена варьируется от 3,2 до 16 тысяч рублей.

Отмена выступлений российских артистов в Азербайджане набирает обороты, изменился лайнап музыкального фестиваля Dream Fest. Теперь на побережье Каспийского моря вместо исполнителей из РФ выступят гости из СНГ, Турции, Канады, Европы и США — таково распоряжение министерства культуры Азербайджана.

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