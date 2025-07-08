Патрушев встретился с губернатором Омской области

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Обсудили развитии лесопромышленной отрасли.

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

Более сорока тысяч новых рабочих мест создано в Сибири в рамках правительственной стратегии развития этого региона. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Патрушев, который сегодня находится в Омской области, где встречается с главой региона.

Речь зашла и о развитии лесопромышленной отрасли. В Сибири выпускают треть общероссийских объемов древесины.

«Здесь заготавливается треть общероссийских объемов древесины. Такой результат обеспечивают почти полторы тысячи местных предприятий. Помимо этого, для создания и модернизации перерабатывающих мощностей в округе реализуется порядка 30 приоритетных лесопромышленных проектов. Общий объем инвестиций превышает 440 миллиардов рублей», — прокомментировал он.

По словам Дмитрия Патрушева, есть перспективы для наращивания производства, в том числе с глубокой степенью переработки.

Патрушев добавил, что на сегодня актуальными данными лесоустройства охвачено всего 35% интенсивной зоны сибирских лесов. Повысить показатели в этом секторе можно, увеличив уровень изученности лесных запасов. Отмечено также, то Рослесхозом прорабатывается возможность реализации пилотного проекта по лесоустройству в Иркутской области и Красноярском крае.

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