Адаптация к мирной жизни: прошло заседание Госсовета по поддержке ветеранов СВО

В центре обсуждения — обеспечение участников спецоперации полным комплексом медицинских услуг, а в дальнейшем — достойной работой.

Секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Помимо Дюмина, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочные представители президента в федеральных кругах, главы регионов и другие.

В центре обсуждения были вопросы реабилитации и ресоциализации ветеранов спецоперации, адаптации их к мирной жизни.

Дюмин отметил, что поддержка участников СВО находится на личном контроле президента РФ Владимира Путина. Приоритетный вопрос — обеспечение медико-психологической реабилитации ветеранов.

Необходимо создать систему, которая включит в себя диагностику психического здоровья и реабилитацию. Для достижения результата необходимо комплексное взаимодействие между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. В первую очередь такой подход — это обеспечение передачи медицинских диагнозов.

Дюмин добавил, что особенно остро нуждаются в помощи ветераны СВО, страдающие расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Психолого-психотерапевтическая помощь должна предоставляться сразу после демобилизации.

Другая важная тема — трудоустройство ветеранов. Дюмин заявил, что большая часть работодателей не понимают важность этого вопроса, а потому очевидна нужда в дополнительных стимулах, которые будут мотивировать их рассматривать кандидатуры участников СВО. Кроме того, необходимы специальные программы профессиональной адаптации.

Каждый ветеран СВО должен быть в полной мере осведомлен о положенных льготах, добавил Дюмин. В большей степени это задача межведомственных комиссий регионов.

«Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем — достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни», — сказал Дюмин.

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