Глава Росаккредитации подал в отставку после расследования «Известий»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

По версии ведомства, отставка связана с переходом на другую работу.

Глава Росаккредитации подал в отставку после расследования «Известий»

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщили в правительстве. В ведомстве уточнили, что отставка связана с переходом на другую работу.

Тем не менее, по информации источников, уход Скрыпника может быть связан с расследованием, опубликованным «Известиями». В материале шла речь о бесконтрольной выдаче свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств. Согласно данным журналистов, аккредитованные компании оформляли документы без проведения реального осмотра автомобилей.

Несмотря на жалобы участников рынка и внимание к проблеме, массовых проверок испытательных лабораторий не проводилось. Организации, о которых шла речь в расследовании, продолжают работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что корреспондент «Известий» показал место гибели экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Тело обнаружили недалеко от парковки в парке имени Малевича, рядом остались следы крови. Следственный комитет РФ подтвердил факт смерти и основную версию — самоубийство.

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