Кровь на земле: корреспондент «Известий» показал место самоубийства Старовойта

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 280 0

Корреспондент «Известий» показал место самоубийства Романа Старовойта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тело экс-министра было обнаружено недалеко от места стоянки его автомобиля.

На месте смерти экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта — недалеко от парковки парка им. Малевича — остались свежие следы крови. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал место происшествия.

О смерти бывшего министра стало известно сегодня днем. Следственный комитет РФ сообщил об обнаружении бездыханного тела. Основной версией следствия стало самоубийство.

Место происшествия было оцеплено полицией, близко репортеры подобраться не могли. Сперва сообщалось об обнаружении тела в автомобиле Tesla, принадлежащем Старовойту. Позже корреспонденты «Известий» узнали, что тело лежит не в салоне авто, а неподалеку от парковки.

Опознать тело приехала некая Полина. Известно, что этой девушке экс-министр транспорта РФ в июле 2024 года лично вручил диплом курского мединститута. Место происшествия Полина покинула на министерском «Аурусе».

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

С 14 мая прошлого года по 7 июля 2025-го работал Министром транспорта РФ.

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