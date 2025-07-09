Австрийский военный эксперт усомнился в эффективности западной помощи Украине

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Маркус Райзнер считает, что Незалежная испытывает серьезные сложности на линии фронта, несмотря на многолетнюю поддержку от США и Европы.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Не все на Западе разделяют оптимизм относительно возвращения американских поставок вооружения на Украину. Глава Австрийского института подготовки офицеров напомнил, что Америка и весь Старый Свет накачивают Украину деньгами и оружием последние три года. А результат явно не тот, на который стоило рассчитывать.

«Две недели назад я разговаривал по телефону со своими украинскими товарищами. Они говорят, что боевые полосы слишком растянуты. Бригада имеет боевую линию в 25-30 километров. Это слишком много. В случае массированной атаки со стороны русских, удержать их будет очень и очень сложно. Именно по этой причине русские овладевают в среднем 15-20 квадратными километрами в день», — заявил австрийский военный эксперт, руководитель института подготовки офицеров Терезианской военной академии Маркус Райзнер.

Австрийский эксперт в итоге приходит к неожиданному выводу. Он уверяет, что у России просто лучшие союзники, которые оказывают ей поддержку в огромных масштабах.

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