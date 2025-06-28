Не характер плохой, а булочки вкусные: как еда влияет на эмоции человека

Продукты, которые мы употребляем, отражаются не только на физическом, но на ментальном здоровье.

Полноценное питание способно помочь стабилизировать эмоциональный фон. Об этом 5-tv.ru рассказала Лилия Стародубцева — нутрициолог, эрготерапевт.

По словам эксперта, настроение — это биохимия. Орган, потребляющий больше всего витаминов группы В, жирных кислот, микроэлементов, аминокислот — мозг. При их недостатке он неспособен работать полноценно, в том числе и синтезировать множество полезных веществ, отвечающих за наше моральное состояние.

«Он (мозг. — Прим. ред.) не может вырабатывать ни серотонин, ни дофамин, ни нейромедиаторы. А это те самые вещества, которые отвечают за наше спокойствие, за энергию, за радость, за эмоции», — объяснила нутрициолог.

Поэтому, если человек не завтракает, а в обед обходится перекусом, то через несколько часов появляется раздражительность. В этом виноваты быстрые углеводы, которые есть, например, в булочках. Эти вещества резко поднимают уровень дофамина в организме, но через 40 минут он также резко падает. Такие скачки — стресс для организма.

«Микрофлора страдает, начинаются проблемы с ЖКТ. Нарушается выработка серотонина, а он на 90% синтезируется в нашем с вами кишечнике. Появляется дефицит железа, а дефицит железа — одна из главных причин хронической усталости, слезливости, тревожности у женщин. И без железа мозг буквально задыхается», — пояснила Стародубцева.

Она заметила также, что у многих выявляется нехватка магния. Это вещество способствует расслаблению, но оно не вырабатывается нашим телом, а поступает в организм с пищей. Поэтому полноценное питание способствует стабильному эмоциональному фону и качественному сну.

Для поддержания здоровья нужно регулярно есть белковые продукты — источник строительного материала для нейромедиаторов. Также нутрициолог советует не избегать полезных жиров, мозг без них работает хуже. Для микрофлоры важны клетчатка, ферментированные продукты и сами пробиотики.

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