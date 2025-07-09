Мерц: возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпаны»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Канцлер Германии обсуждал с Зеленским обучение украинцев работе с крылатыми ракетами Taurus.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегул

Фото: Reuters/Yves Herman

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Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпаны». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит Reuters.

Глава ФРГ дал обещание «продолжать поддерживать» Киев. Немногим ранее он заявлял, что конфликт на Украине «не решить военным путем» и призывал страны НАТО увеличивать экономическое давление на Россию.

Также Мерц вел с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры об обучении украинцев работе с крылатыми ракетами Taurus. Лидер Германии уверен, что, даже если его страна начнет поставлять оружие в зону конфликта, это не сделает ее участником боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Мерцем и Мелони. С лидером Германии американский президент говорил об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Никаких обещаний не давал, однако представитель правительства Стефан Корнелиус заявил, что Мерц выступал за поддержку украинской ПВО «очень решительно».

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