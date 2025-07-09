Захарова: слова Рютте о РФ и Китае — повод задуматься о его ментальном здоровье

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

По словам генсека НАТО, председатель Си Цзиньпин перед неким «нападением на Тайвань» первым делом «позвонит президенту России».

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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Заявление генсека НАТО Марка о России и Китае — повод задуматься о его ментальном здоровье. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В интервью с New York Times Марк Рютте заявлял, что, если председатель Си Цзиньпин якобы решит «напасть на Тайвань», то Россия сразу после атакует НАТО. Конечная цель — «отвлечь США».

«Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возобновление США поставок оружия Украине не приведет к миру. Последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить, отметила официальный представитель МИД РФ. Заявления о возобновлении поставок прозвучали незадолго после намерения их прекратить.

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