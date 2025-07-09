Заявление генсека НАТО Марка о России и Китае — повод задуматься о его ментальном здоровье. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В интервью с New York Times Марк Рютте заявлял, что, если председатель Си Цзиньпин якобы решит «напасть на Тайвань», то Россия сразу после атакует НАТО. Конечная цель — «отвлечь США».

«Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возобновление США поставок оружия Украине не приведет к миру. Последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить, отметила официальный представитель МИД РФ. Заявления о возобновлении поставок прозвучали незадолго после намерения их прекратить.