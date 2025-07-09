Умер четырехлетний мальчик, который впал в кому после лечения зубов в Одинцово

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Ребенку потребовался наркоз при лечении, после все вышло из-под контроля.

Умер четырехлетний мальчик из-за лечения зубов с применением наркоза

Фото: www.globallookpress.com/Rolf Vennenbernd

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В подмосковном Одинцово умер четырехлетний мальчик после того, как он впал в кому из-за наркоза. Анестезию ребенку поставили во время посещения стоматологической клиники. Об трагедии сообщил настоятель Знаменского храма деревни Марьино Красногорского района Московской области Иоанн Островский в Telegram-канале.

«Как бы я не заматерел в больницах, но, когда умирают малыши и малышки — это очень тяжело. Тем более, что последнюю их часть жизни, ты проживаешь с ним… <…> Полетел к Господу еще один наш малыш, Володя, лежал в реанимации. После наркоза во время лечения зубов, впал в кому и уже из нее не вышел», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях трагедии. По словам матери ребенка, ему проводили плановую стоматологическую процедуру под наркозом. Однако выход из него обернулся осложнениями. Мальчика стало тошнить, он начал захлебываться. Врачи не сразу поняли всю серьезность ситуации. У ребенка вскоре развились отек мозга и пневмония.

Как уточняет мать погибшего мальчика, медики действовали медленно, а больница, куда его доставили не оборудована для проведения реанимационных процедур.

Следственный комитет возбудил уголовное по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности здоровья пациентов.

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