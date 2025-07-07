Может остаться инвалидом: ребенок впал в кому после лечения зубов в Одинцово

Мальчику проводили плановую стоматологическую процедуру под наркозом, но выход из анестезии обернулся трагедией.

В подмосковном Одинцово четырехлетний ребенок оказался в коме после посещения стоматологической клиники. Инцидент произошел 5 июля во время лечения зубов под наркозом. Как сообщили источники 5-tv.ru, после процедуры мальчику понадобились реанимационные мероприятия, включая интубацию трахеи и санацию легких. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности здоровья пациентов. В ведомстве уточнили, что в ходе операции у ребенка резко ухудшилось состояние, и в бессознательном виде его экстренно доставили в больницу.

Кроме того, прокуратура проведет проверку соблюдения клиникой требований законодательства о здравоохранении и выяснит все детали случившегося.

Мама ребенка Виктория рассказала, что сама процедура прошла без эксцессов, однако выход из наркоза внезапно осложнился. По ее словам, малыша начало тошнить, он захлебнулся, и в этот момент врачи, вероятно, вовремя не поняли тяжесть ситуации.

Она подчеркнула, что медики действовали медленно, а клиника оказалась не подготовлена для экстренной помощи. Она пояснила, что вскоре у сына развились серьезные осложнения — отек мозга и тяжелая пневмония.

Главный врач, по словам Виктории, вызвал не специализированную реанимационную бригаду, а обычных фельдшеров. Кроме того, больница, куда доставили ребенка, была плохо оборудована отсутствовали возможности для транспортировки пациента лифтом и проведения интенсивных реанимационных мероприятий.

«Потом больница, которая не оборудована под лифт, под реанимационные какие-то действия. Не было принято быстрых действий по реанимации. Ребенок безнадежен и в коме. Вряд ли придет в сознание, но если и придет, он останется инвалидом на всю жизнь», — рассказала Виктория.

Она добавила, что не хочет обвинять врача напрямую, так как та старалась действовать по мере своих возможностей.

«Не могу обвинять врача, она делала все, что в ее силах», — призналась женщина.

По словам матери, в эту частную стоматологию семья обратилась впервые. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи. Состояние остается крайне тяжелым.

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