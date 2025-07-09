Петербургские любители футбола впервые за три года увидят команду из Западной Европы.

Меньше двух часов остается до исторического матча в Северной столице. «Зенит» принимает знаменитую европейскую команду «Сьон». Эту поездку без преувеличения можно назвать чудом.

Отказаться от визита в Россию футболистам советовали спортивные чиновники. А власти, казалось бы, нейтральной Швейцарии скатились до угроз в адрес клуба. О том, как спорт оказался выше политики — корреспондент «Известий» Александра Котюх.

Петербургские любители футбола впервые за три года увидят команду из Западной Европы. Футбольный клуб «Сьон» приезжал в северную столицу лишь однажды — в 2016 году, тогда сине-бело-голубые провели игру в рамках тренировочных сборов.

«Давно у нас не было международных игр. И я думаю, что еще долго не будет. Поэтому, честно говоря, был удивлен, когда швейцарская команда согласилась», — отметил футболист Александр Мостовой.

Большой спорт не может обойтись без России. Этот очевидный факт уже давно признали во всем мире, однако функционеры всех мастей по-прежнему из кожи вон лезут, чтобы угодить антироссийской повестке воинствующей Европы. «Сьон» стал ярким примером такого давления.

Сначала к президенту клуба Кристиану Константину обратился Футбольный союз Швейцарии. Как пишет местная пресса, призывы не ехать в Россию были «крайне настойчивыми». Однако у настоящего спорта, свободного от политики, нашлась бюрократическая лазейка.

«Футбольный союз Швейцарии, ссылаясь на ФИФА и УЕФА, которые отстранили российские команды от всех официальных соревнований, попытались помешать „Сьону“ принять приглашение „Зенита“. Однако, поскольку это неофициальный матч, запрет наложить попросту невозможно», — писало издание Blick.

Тогда к хору политиков от футбола присоединились болельщики от политики. Но президент клуба Кристиан Константин не потерял присутствие духа и стоял на своем.

Команда прибыла на берега Невы без затруднений и разместилась в одной из гостиниц на Крестовском острове. На официальном сайте клуб выпустил предматчевую обзорную статью про игру с «Зенитом», где называют петербургский клуб гигантом российского футбола.

«У нашей команды будет возможность сразиться с командой высшего класса, а также провести необходимые корректировки перед официальным возобновлением сезона», — указано на сайте европейского клуба.

В прошедшем сезоне в швейцарский клуб перешел бывший игрок «Локомотива» Антон Миранчук, которого сегодня в составе гостей любители футбола ожидают увидеть больше всего.

«Ждем хорошей игры, хорошего соперника, который качественно играет в чемпионате Швейцарии. Так что, думаю, будет качественная игра», — отметил защитник «Зенита» Ваня Дркушич

Для «Зенита», сегодняшний матч будет отличным шансом взять реванш. Ведь девять лет назад сине-бело-голубые уступили со счетом 1:3.

«Сьон» болельщики помнят и по игре с московским «Спартаком». Когда команда прибыла на стадион «Локомотив», президент клуба был недоволен высотой ворот и потребовал их измерить. Тогда вместо того, чтобы вывести команды на поле, французский рефери Коломбо отправился измерять высоту обыкновенной рулеткой. Результат матча — ничья, но руководитель «Сьона» добился переигровки. И тогда «Спартак» разгромил швейцарский клуб со счет 5:1.