«Золотое» такси: ценник на поездку взлетел за год на 70%

В причинах такого роста разберется Генеральная прокуратура.

В России взлетели цены на такси. По сравнению с прошлым годом, привычная поездка теперь обойдется в среднем на 70% дороже.

В лидерах этого антирейтинга оказалась Северная столица. Жители и гости Петербурга жалуются: добраться до аэропорта теперь стоит примерно так же, как билет на самолет. В причинах такого роста разберется Генеральная прокуратура.

Свое расследование провели «Известия». Подробности расскажет корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«Шеф — два счетчика». Эта фраза родом из СССР сейчас звучит более чем актуально. Прежде всего потому, что таксисты сейчас очень любит непогоду в любом ее проявлении.

Сейчас заказ такси, по сравнению с тем же днем, в такую же погоду, но ровно год назад, обойдется примерно на 70% дороже.

Цена поездки складывается из многих факторов — около 25% берет себе агрегатор, еще примерно столько же возьмет автопарк, если машина арендованная. А на оставшиеся 50% водителю еще надо помыть и заправить автомобиль. Плюс к этому — дефицит кадров: мало кто захочет проводить за рулем по 12 часов и за небольшие деньги.

Но иногда ценообразование непонятно даже самим таксистам.

«Когда мы открываем приложение, мы видим, что с утра мы по этому маршруту ехали за 500 рублей, вечером мы по этому же маршруту едем уже за 1000 рублей. И, соответственно, хаотичность этого рынка, она, конечно, отпугивает тоже и часть потенциальных клиентов, которые захотят воспользоваться такси», — отметил автоэксперт Евгений Ладушкин.

«Агрегаторы прочно вошли в нашу жизнь. Но есть и альтернативы: можно найти соответствующую группу в мессенджере. Но это, скорее всего, будет частный извоз. А можно воспользоваться услугами старого доброго телефонного такси. Попробуем позвонить», — рассказывает корреспондент.

«Сколько будет стоить такси от Финляндского вокзала до Петроградской набережной?» — интересуется корреспондент

«710 рублей», — звучит в ответ.

«Попробуем тот же маршрут на агрегаторе — 263 „эконом“, а „комфорт“ — 309. Дешевле больше чем в два раза», — отмечает корреспондент.

Представители агрегаторов уверяют: повышение цен якобы не такое и значительное. И даже приводят цифры.

«Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 с годом ранее. В Московской области и Москве средняя стоимость минуты выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 18%, с 26 до 30 рублей», — указано в цитате.

Цены на такси могли быть и выше, если бы приняли многочисленные законодательные инициативы. Были предложения возить беременных бесплатно, устанавливать в машинах пластиковые перегородки, тревожные кнопки. И за все это должен был заплатить таксист, а значит, в конечном счете, пассажир. Как заплатил за обязательное оклеивание машин белой пленкой — это обходится как минимум в 55 тысяч рублей.

В России же для извоза необходимо получить множество согласовательных документов, оформить ИП или самозанятость, предоставить справку об отсутствии судимости. Но то ли еще будет, когда таксисты в марте следующего года пересядут на отечественные авто. Фраза «шеф, три счетчика», возможно, станет печальной реальностью.