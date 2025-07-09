Более 200 человек обратились к врачам после отравления водой в Дагестане

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

В следственном комитете возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Более 200 человек обратились к врачам после отравления водой в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов

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Более 200 человек обратились в медицинские учреждения после отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«С симптомами отравления в Магарамкентском районе за медицинской помощью обратились уже больше 200 человек», — рассказали представители ведомства.

Во вторник зафиксированных случаев отравления было 110. Однако к вечеру среды их увеличилось вдвое.

В ведомстве отметили, что болезнь у всех протекает в легкой или средней степени тяжести. Также в следственном комитете (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. 

По данным следствия, все обратившиеся пили воду из водопроводных линий жилых домов. Она была нефильтрованной и не кипяченной. В села организовали подвоз питьевой воды. Кроме этого, сообщается, что сотрудники СК задержали директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за массового отравления водой в Дагестане закрыли несколько детских садов.

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